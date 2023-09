Un petxina de la policia de Nova York. Foto: NYPD

La policia de Nova York ha arrestat la propietària d'una guarderia i un home que vivia a les instal·lacions de l'edifici després que un nadó hagi mort i 3 més hagin estat traslladats a l'hospital per consum accidental de fentanil .

El malson va començar quan les cuidadores es van adonar que tres dels petits no es despertaven de la migdiada. Tot i els esforços sobrehumans dels serveis d'emergència i l'administració de Narcan , un medicament per revertir la sobredosi, Nicholas, un nen de tan sols 1 any, no va poder ser salvat.

Per sort, l'antídot va funcionar per a 3 afectats més per la droga, que encara lluiten per recuperar-se a l'hospital.

LABORATORI AL SOTERRANI

Les autoritats van realitzar una investigació minuciosa a la guarderia i van trobar una veritat aterridora. Un laboratori de drogues clandestí operava al soterrani de l'edifici, i el fentanil, juntament amb altres substàncies il·lícites, era a l'abast dels infants.