Un home de 78 anys va matar a trets el seu veí diumenge a la nit passat 17 mentre aquest podava els seus arbres dins de la seva propietat a DeLeon Springs (Florida), segons les autoritats locals.

Brian Ford, de 42 anys, estava podant arbres al llarg de la tanca entre les seves propietats i les d'Edward Druzolowski a DeLeon Springs quan va ser confrontat per Druzolowski, segons van explicar des de l'Oficina del Sheriff.

Les autoritats van ser cridades al lloc del tiroteig passades les 7 de la tarda, quan van arrestar Druzolowski, que afronta càrrecs d'assassinat en segon grau, informa ABC News .

Druzolowski va dir als investigadors que li va dir a Brian que "sortés de la seva propietat", i Brian va respondre "fica't en els teus assumptes", segons documents judicials.

Aleshores, Druzolowski va treure la seva arma i va amenaçar de disparar si no s'allunyava de la tanca. Segons el sospitós, Brian li va preguntar: "M'estàs apuntant amb una arma, ¿em dispararàs?".

Druzolowski va dir a les autoritats que "Brian va seguir caminant més a prop seu i va ser llavors quan va prémer el gallet per primera vegada", segons documents judicials. "Va dir que la seva arma de foc té capacitat per a 6 bales al cilindre, però manté les dues primeres buides per raons de seguretat".

“Va dir que Brian va escoltar el clic de l'arma i va continuar avançant cap a ell, per la qual cosa va prémer el gallet per segona vegada. Ha informat que aquesta vegada l'arma de foc s'ha disparat i ha disparat a Brian".



Immediatament després del tiroteig, el fill de Brian va córrer cap al seu pare i li va cridar: "Acabes de disparar al meu pare. Acabes de disparar al meu pare", li va dir a Fox Orlando la mare de Brian, que viu al costat.

Segons el sospitós de l'assassinat, la parella no havia parlat alguns anys i no havia tingut cap problema abans. També va afegir que Brian mai havia amenaçat de fer-lo malbé o matar-lo abans de l'incident, però "la reputació de Brian li causa por". Les autoritats van trobar dos ganivets al cos de Brian, segons documents judicials.