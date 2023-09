Foto: X (@BigYash_609)

Atac salvatge. Un home va clavar un cop de cap a un veí seu quan aquest li demanava recuperar una pilota.

Al vídeo, que s'ha tornat viral a les xarxes socials com X, es pot observar com l'home, d'edat avançada, rep aquest atac per part d'un altre, que l'acusa d'estar "mirant el seu nét".

Segons la policia, tots dos havien tingut problemes en el passat i el que va colpejar l'altre li hauria dit que no truqués a la porta en cap cas.