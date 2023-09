Pesos - UNSPLASH

Un aixecador de peses va morir quan la barra de metall que aixecava va caure sobre el coll i l'esclafés, segons una investigació.

L'aixecador veterà Carl Hughes, de 61 anys, va ser trobat atrapat sota la barra de 60 kg després de fer exercici a la seva habitació a Gal·les, Regne Unit. Estava entrenant sol amb la barra quan va quedar atrapat a l'estrany incident.

Va ser trobat per la veïna Gill Embleton després que ella anés a veure com estava a la ciutat costanera de Rhos-on-Sea. Es va alarmar quan ell no va recollir el diari del matí i el va descobrir mort sota les peses.

En l'obertura de la investigació es va sentir que Carl estava ficat al llit al banc de peses del seu dormitori amb la barra al coll quan va ser trobat el 9 de setembre. El patòleg Dr. Zain Mehdi va donar una causa provisional de mort com a asfíxia secundària a la compressió del coll per una barra.

S'han enviat mostres per a proves de toxicologia per comprovar si hi ha substàncies al cos. John Gittins, forense principal de l'est i el centre de Gal·les del Nord, va ajornar l'audiència a Ruthin fins a una data per determinar.