Foto: Europa Press

Una persona que passava per un banc va veure una mica treta que sembla sortit d'una pel·lícula de terror: una cama humana sobresortint d'un contenidor d'escombraries gegant. La policia de Hillcrest (Nova York) ha assumit la investigació dels fets, ja que ara com ara no es coneix gaire més sobre el tema.



Això passa poques setmanes després que la policia trobés un altre cos en una bossa d'escombraries a la mateixa localitat tot just fa uns mesos.