Un experimentat paracaigudista amb vestit aeri es va estavellar contra l'ala d'un avió i va ser decapitat tot just 20 segons després del salt al sud de França, es va revelar durant el judici per homicidi involuntari del pilot. Nicolas Galy, de 40 anys, va ser el primer dels dos paracaigudistes que va saltar de l'avió monomotor Pilatus a més de 4.000 metres d'altura sobre la ciutat de Bouloc-en-Quercy el juliol del 2018, va informar The Times .

Paracaigudes, recurs, UNSPLASH

Moments després, el pilot de l'avió, identificat únicament com a Alain C, de 64 anys, va baixar ràpidament i va arribar als paracaigudistes mentre lliscaven amb els seus vestits aeris.

L'ala esquerra de l'avió i un puntal van colpejar Galy, decapitant-lo, segons el judici celebrat aquesta setmana al tribunal de la ciutat de Montauban.

Després de la decapitació, es va obrir el paracaigudes d'emergència de la víctima i el cos sense vida va aterrar en un camp.

Arran de la mort de Galy, el pilot va ser acusat d?homicidi involuntari i els fiscals van argumentar que els seus errors van causar l?horrible accident.

El pilot de l'avió es va defensar davant del tribunal insistint que no havia fet res de dolent i que Galy “no va seguir el rumb esperat i mai no hauria d'haver seguit aquest rumb”.

Segons el pilot, Galy, enginyer i paracaigudista amb 226 salts, anava paral·lel a l'avió, i Alain va pensar que estava “més al sud”.

"Crec que la meva trajectòria de vol tenia sentit", va testificar el pilot. "Aquesta ha estat la tragèdia de la meva vida, però no en tinc la culpa" , va afegir.

Alain, que treballava en una escola de paracaigudisme local, va admetre a l'estrada que no havia informat els paracaigudistes ni els practicants sobre quina direcció havien de prendre. Després va perdre la pista dels paracaigudistes i va assumir que n'estava lliure.

El pilot de l?avió responsable de la decapitació tenia prohibit volar per una condició mèdica no especificada.

La fiscal Jeanne Reganggon va argumentar que el mort “va ser l'únic que va obeir les regles sense negligència” el dia del desafortunat salt.

Va demanar una sentència suspesa de 12 mesos per al pilot i una multa de més de 10.000 euros per al seu ocupador.

El veredicte al judici per homicidi es coneixerà al novembre.