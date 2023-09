La dona que defensava que va apunyalar per error el seu marit, causant-li la mort, ha estat condemnada per assassinat per un tribunal.

Perruquera de professió, la dona, que resideix a East Yorkshire (Regne Unit), va cometre el crim el 22 de desembre passat al domicili familiar.

Mesos després, el tribunal ha determinat que no és un fet involuntari, com sostenia la defensa, sinó intencionat.