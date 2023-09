La decisió es va prendre després que un jurat no pogués arribar a veredictes en sis càrrecs d?intent d?assassinat en el seu primer judici. EP

La infermera Lucy Letby, coneguda per les seves condemnes per assassinat de nadons en sèrie, se sotmetrà a un nou judici per un càrrec d'intent d'assassinat, després que els fiscals tinguessin en compte diverses denúncies pendents en contra.

Letby, de 33 anys, va ser condemnada a cadena perpètua després que un jurat la declarés culpable d'assassinar set nadons i intentar assassinar-ne sis més a la unitat neonatal de l'Hospital Countess of Chester el 2015 i el 2016. No obstant, el jurat el el seu judici al Tribunal de la Corona de Manchester no va poder arribar a un veredicte el mes passat en sis càrrecs d?intent d?assassinat relacionats amb cinc nens.

Avui es porta a terme una audiència al mateix tribunal, on la Fiscalia exposarà les seves intencions. Letby, originària d'Hereford, va negar tots els càrrecs i va presentar oficialment una apel·lació contra la seva condemna al Tribunal d'Apel·lació a principis d'aquest mes.

El jurat, compost per set dones i quatre homes en el seu primer judici, no va poder arribar a un veredicte sobre les acusacions que Letby va intentar assassinar tres nenes, conegudes en documents judicials com Nen H, Nen J i Nen K. Va ser absolta de dos càrrecs més d'intent d'assassinat. Fins ara, s'ha decidit que Letby enfrontarà nous procediments amb relació al Nen K.

El jurat també va decidir que no podia arribar a un veredicte sobre dos càrrecs d'intent d'assassinat contra el Nen N, un nadó home, i una acusació que va intentar assassinar un altre nadó home, Nen Q. Letby va ser declarada culpable d'un càrrec de intent d'assassinat contra el Nen N. El judici va començar el 4 d'octubre del 2022, amb el jurat aconseguint les seves deliberacions finals el 18 d'agost d'aquest any, i va ser condemnada el 21 d'agost.

Es va establir una data provisional per al nou judici per al 10 de juny del proper any al Tribunal de la Corona de Manchester.

El jurat en el primer judici no va poder arribar a veredictes en sis càrrecs d'intent d'assassinat relacionats amb cinc nens, tres nenes conegudes com a Nen H, Nen J i Nen K, i dos nens, Nen N i Nen Q.

I avui al Tribunal de la Corona de Manchester, Nick Johnson, KC, en representació de la Fiscalia, va anunciar que buscaria un nou judici per un d'aquests càrrecs, l'intent d'assassinat del Nen K. Letby ha comparegut al Tribunal de la Corona de Manchester mitjançant una videoconferència des de la presó de HMP New Hall.

S'està duent a terme una audiència en què la Fiscalia exposarà si té la intenció de buscar un nou judici per a la infermera assassina.

Anteriorment, la dona de 33 anys no va assistir a la seva condemna al mateix tribunal i es va negar a seguir-la per videoconferència. En termes simples, un nou judici és un segon o posterior judici per determinar si un acusat és culpable o no culpable.

Les mateixes parts són cridades de nou al tribunal per a discutir els mateixos problemes novament. Això no obstant, això només pot passar quan no poden arribar a un veredicte en el primer judici, o el cas s'ha d'aturar perquè el jurat consideri totes les proves.

Segons el Ministeri Públic, les circumstàncies següents poden fer que un acusat sigui jutjat novament:

El fracàs del jurat en arribar a un veredicte;

El fracàs dels magistrats a arribar a un veredicte;

Un nou judici ordenat pel Tribunal d'Apel·lació;

Un nou judici després d'una absolució viciada, per intimidació;

Una irregularitat en els procediments anteriors que va resultar a l'absolució del jurat;

Un nou judici pel que fa a un delicte molt greu en què sorgeixen proves noves i convincents de conformitat amb la Part 10 de la Llei de Justícia Penal de 2003.



La mare d'un bebè atès per Lucy Letby va revelar una nota escrita a mà "malaltissa" deixada per la infermera assassina a l'hospital abans que la seva filla fos diagnosticada amb paràlisi cerebral.

La dona tem que la seva filla, nascuda prematurament el setembre del 2014, hagi quedat amb dany cerebral a causa de Letby i està demanant a la policia que investigui. També està buscant presentar una demanda contra l'Hospital Countess of Chester després del judici de la infermera, en què Letby va ser declarada culpable d'assassinar set nadons i intentar assassinar-ne sis més entre el 2015 i el 2016.

Després del veredicte de culpabilitat, va descobrir una fotografia Polaroid feta per Letby del seu nadó dormint en un bressol de l'hospital amb un tub d'alimentació desprès del seu nas, datada el 25 d'octubre del 2014. A la part posterior de la imatge es troben les inquietants paraules: "Decidint que és una nena gran ara i que ja no necessita alimentar-se per tub. x"

La mare, que desitja romandre a l'anonimat, li va dir al Mirror la setmana passada: "Quan vam arribar, Lucy estava acabant el torn de nit i va dir 'et vaig deixar un petit regal al bressol de la teva filla'. Sempre vaig saber que va ser ella qui el va escriure perquè ho vaig emmarcar després. Quan va ser arrestada, el vaig treure immediatament i el vaig posar en un calaix, i no he pogut tornar a penjar-ho des de llavors". Letby ha presentat oficialment una sol·licitud per impugnar les seves condemnes al Tribunal d'Apel·lació, segons han confirmat funcionaris.

El personal del tribunal va dir divendres passat que havien rebut una sol·licitud de permís per apel·lar contra totes les condemnes de la infermera. En general, les sol·licituds de permís per apel·lar una decisió del tribunal de la corona són considerades per un jutge sense audiència.

Si es rebutja, les persones tenen dret a renovar la sol·licitud de permís en una audiència completa davant de dos o tres jutges. El judici es va centrar en un període de 12 mesos des del juny del 2015 fins al juny del 2016. Però després de la seva condemna, tota la carrera d'infermeria de Letby està sota escrutini.

Inclou els seus quatre anys i mig a la unitat de neonatologia de l'Hospital Countess of Chester i dues pràctiques a l'Hospital de Dones de Liverpool el 2012 i el 2015. Els oficials estan examinant ara els registres de milers de nadons als dos hospitals.

El detectiu superintendent Paul Hughes, que va dirigir l'Operació Hummingbird, la investigació sobre Letby, va dir prèviament: "Des del 2012 fins al 2016, hi va haver més de 4.000 ingressos de nadons a les unitats de neonatologia de l'Hospital Countess of Chester i de l'Hospital de Dones de Liverpool perquè treballem.

"Això no vol dir que estiguem investigant els 4.000 casos, només vol dir que estem compromesos amb una revisió exhaustiva de cada ingrés des d'una perspectiva mèdica, per assegurar-nos que no es passi per alt res en la totalitat de la seva feina com a infermera. Només s'investigaran més a fons els casos destacats com a preocupants des del punt de vista mèdic”.