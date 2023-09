L´organització ha pres mesures per abordar la situació i garantir un ambient esportiu lliure de discriminació racial. EP

Un vídeo viral recent ha obligat l'organització de Gymnastics Ireland a emetre disculpes públiques per un incident racial que va tenir lloc durant la cerimònia de lliurament de medalles al seu esdeveniment GymStart, que va tenir lloc el març de l'any passat.

Les imatges, que s'han reproduït àmpliament a les xarxes socials, mostren com diverses nenes reben les medalles mentre que una companya, d'ascendència negra, és passada per alt per la persona encarregada del lliurament. La nena afectada, encara que visiblement sorpresa per ser l'única exclosa, va respondre amb un somriure forçat.

La gimnasta de renom mundial, Simone Biles, també es va pronunciar sobre el vídeo, expressant la seva consternació i solidaritat amb la nena i la família. "Em va trencar el cor veure'l; no hi ha lloc per al racisme en cap esport", va afirmar la campiona olímpica. La situació ha provocat una atenció pública intensa després de mesos de silenci per part de l'organització de l'esdeveniment.

Finalment, Gymnastics Ireland va emetre un comunicat en què va oferir "disculpes sense reserves" a la gimnasta i la seva família "per qualsevol malestar causat". Al comunicat, l'organització va lamentar profundament els fets i va anunciar que han pres mesures per abordar la situació. Han designat un "expert independent" i estan implementant les seves recomanacions per prevenir incidents similars en el futur.

"Volem deixar absolutament clar que condemnem qualsevol forma de racisme", van emfatitzar a la seva declaració.

La família de la nena afectada va expressar inicialment la seva preocupació mitjançant un correu electrònic enviat a l'organització poc després de l'incident. Segons es va informar, la persona responsable del lliurament de medalles va admetre que els fets "no eren acceptables" encara que van insistir que no van ser intencionals.

Va assegurar que va corregir l'error immediatament, lliurant la medalla a la nena abans que abandonés la pista.

El cas va ser sotmès a mediació independent mitjançant Sport Dispute Solutions Ireland i, segons els responsables de l'esdeveniment, es va arribar a una resolució acordada per les dues parts l'agost passat. Gymnastics Ireland va celebrar que la nena continuï participant als seus esdeveniments i espera que segueixi fent-ho en el futur. L'organització es compromet a mantenir un ambient esportiu lliure de discriminació racial ia prendre mesures per garantir-ho.