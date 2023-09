Un avió volant / @EP

Un pilot de British Airways va ser acomiadat després de presumir davant dels seus companys d'haver consumit cocaïna amb una dona semidespullada només unes hores abans del seu vol de tornada al Regne Unit.

Un col·lega va alertar sobre el comportament de Mike Beaton només unes hores abans que ell hagués d'actuar com a copilot en un vol des de Sud-àfrica cap a la Gran Bretanya, revelant així la nit d'excessos.

Beaton va confessar a una hostessa que estava "tan afectat que ni tan sols podia alçar el cap" després de la seva festa nocturna.

El seu consum va obligar l'aerolínia a endarrerir el vol durant 24 hores mentre buscaven un substitut apropiat per a ell, cosa que els va suposar un cost estimat de £100.000, segons va informar The Sun.

Quan Beaton va tornar a Gran Bretanya l'endemà com a passatger, se li va demanar que se sotmetés a una prova de detecció de drogues, la qual, segons s'al·lega, va donar positiva. British Airways va assegurar que no hi va haver cap risc per als passatgers i va confirmar que Beaton ja no forma part de l'empresa.

En diversos missatges, el pilot aparentment va presumir d'haver compartit la nit amb una dona de Gal·les, una espanyola i més homes. Posteriorment, Beaton va tornar a un apartament d'un dels homes on les noies els van ballar "en topless" i va esnifar cocaïna directament del tors d'una, segons han informat.