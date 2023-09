Nadó, recurs - PEXELS

Una mare russa va matar de gana el seu nadó després que el seu xicot li exigís que l'alimentés amb llum solar en lloc de menjar. Ara ha estat condemnada per negligència, segons informa Daily Mail.

Oxana Mironova , de 33 anys, suposadament havia seguit les opinions del seu xicot Maxim Lyutyi, de 43 anys, amb qui compartia un bloc sobre aliments crus. Ell ara s'enfronta un judici separat acusat de torturar el nadó recent nascut.

El nen, Kosmos, va morir de "pneumònia i demacració" després que la mare no l'alimentés adequadament per ordre de la seva parella, s'ha afirmat al judici.

Mironova va admetre culpa seva i es va penedir de la mort del seu fill, que tenia menys d'un mes, va dir un portaveu del tribunal d'Armavir, Rússia .

Per això, ha estat condemnada dos anys de "treball correccional" després de ser declarada culpable de descuidar el nen i no complir els seus deures materns, cosa que va portar Kosmos a morir de gana.

L'entrenador de la mare, Maxim Lyutyi, volia criar el nounat menjant 'prana', una dieta en què les persones passen molt de temps sense menjar ni aigua i s'"alimenten del sol", segons s'afirma.

Per les seves creences, va impedir que Mironova alletés el nen. "Volia experimentar amb el nen, alimentar-lo únicament amb el sol i després anunciar als altres que així és com es pot menjar", va dir Galina, la mare d'Oxana, que l'acusa de dirigir una "secta".

"Jo estava en contra que la meva filla estigués en aquesta secta. Li vaig dir que Maxim estava boig, però ella no em va escoltar. Oxana hi vivia com un conillet d'índies. Cada vegada es tornava més freda amb mi….Ella era la seva esclava" , lamenta la mare.