Un violador convicte li va tallar el nas i les orelles a la seva exdona en un horrible atac que va durar hores mentre obligava el seu aterrit fill de deu anys a mirar.

Azamat Estebesov, de 39 anys, va torturar la seva exdona Asel Nogoibaeva, de 36, "durant hores" mentre el seu fill horroritzat es veia obligat a presenciar el bàrbar atac amb arma blanca a casa seva al Kirguizistan.

Estebesov, que havia estat declarat culpable de violar Asel però no havia estat empresonat, suposadament va atacar la seva dona després que ell l'acusés d'enganyar-ho.

El violador va atacar la mare de dos fills quan portava el seu fill a l'escola a prop de la capital, Bishkek, i la va deixar inconscient amb la força del brutal assalt. Després va portar la mare i el nen al seu apartament. Aquí és on l'home va començar la tortura que va durar hores, tallant-li el nas i les orelles a Asel mentre cridava d'agonia.

Els crits van alertar un veí que es va despertar a la nit i va sentir la veu d'un home que deia: "No ploris o m'enfadaré". "Vaig trucar immediatament a la policia", va dir el veí. "Quan es va obrir la porta, va sortir corrent de la cuina i va atacar la policia [abans de ser detingut]. Hi havia sang per tot el pis" , recull Daily Mail.

Asel també estava coberta de sang. Li va tallar el nas i les orelles. Els ossos eren visibles per les ferides de ganivet. La va torturar amb veritable crueltat. policia", afegeix el veí.

Els metges van lluitar durant vuit hores per salvar la vida d'Asel, que ara està greument desfigurada, segons els informes.

Dona desfigurada després del brutal atac

La dona torturada ha fet públic el seu nom en un intent de recaptar fons per viatjar des de la seva terra natal, Kirguizistan, a Turquia per sotmetre's una cirurgia de més de 40.000 euros per reconstruir el rostre mutilat.

Estebesov ha estat detingut tot esperant noves investigacions després que s'obrís una causa penal per causar danys corporals greus. S'enfronta a fins a 12 anys de presó si és declarat culpable.