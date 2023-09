Les acusacions assenyalen que l'exoficial hauria apagat la càmera corporal abans de cometre els presumptes actes d'abús sexual, cosa que ha portat la detenció ja cridats a possibles víctimes a comunicar-se amb les autoritats. EP

Un exoficial de policia a St. Louis, Missouri, es troba sota investigació federal després de ser acusat de cometre agressions sexuals contra vuit homes als quals va detenir o arrestar en un període de vuit mesos.

Segons un comunicat emès per l'Oficina del Fiscal dels Estats Units del Districte Est de Missouri, l'exoficial de la Cooperativa de Policia del Comtat de North, Marcellis Blackwell, que anteriorment era conegut com a Willis Green Overstreet III, va ser acusat dimecres de 21 càrrecs federals que inclouen agressió sexual als homes entre el 8 de novembre del 2022 i el 5 de juny del 2023.

Entre els càrrecs presentats hi ha 16 acusacions de privació de drets sota el color de la llei, cosa que significa privar deliberadament una persona del seu dret a l'autodeterminació sobre el seu propi cos, i cinc càrrecs d'alteració de registres en una investigació federal.

Fins ara, la Cooperativa de Policia del Comtat de North no ha respost a la sol·licitud de comentaris de PEOPLE.

Segons documents judicials, Blackwell, de 34 anys, està acusat d'aturar i segrestar vuit homes en incidents separats. Abans de cometre actes de contacte sexual abusiu a les àrees genitals dels homes mentre estaven emmanillats, Blackwell apagava la seva càmera corporal, segons les acusacions.

L'acusació també inclou una acusació que Blackwell va sodomitzar un dels detinguts en penetrar-lo digitalment en un acte d'abús sexual agreujat. Ara com ara, no s'han donat a conèixer els noms de les víctimes.

Després d'una investigació inicial realitzada per la Cooperativa de Policia del Comtat de North, l'FBI de la Divisió de St. Louis es va fer càrrec de la investigació. Jay Greenberg, agent especial a càrrec de la Divisió de St. Louis de l'FBI, va emfatitzar que el seu enfocament no està en la violació al·legada per Blackwell per detenir les víctimes, sinó en el presumpte abús de poder de Blackwell per agredir sexualment les víctimes .

El comunicat de premsa assenyala que la moció busca mantenir Blackwell detingut a la presó fins al judici i argumenta que "va victimitzar persones a qui pensava que els resultaria menys probable informar sobre el seu comportament".

Blackwell va ser arrestat per primera vegada el 7 de juny en relació amb un dels presumptes casos. En aquest incident, un home va al·legar que Blackwell va tocar els seus genitals sense el seu consentiment mentre tenia les mans emmanillades a l'esquena durant el seu arrest el 3 de juny.

En aquell moment, Blackwell va enfrontar un càrrec de sodomia o intent de sodomia relacionat amb l'incident. Mentre estava detingut sota fiança de 500.000 dòlars en efectiu, es va declarar no culpable dels càrrecs estatals i va renunciar a la Cooperativa de Policia del Comtat de North.

El Major Ron Martin va declarar en aquell moment que la Cooperativa de Policia del Comtat de North va iniciar una investigació sobre Blackwell tan aviat com es va rebre l'acusació. Martin va emfatitzar que s'espera que els membres de l'agència d'aplicació de la llei facin les funcions amb diligència, transparència, professionalisme i dins de la llei.

Després de la primera acusació, set presumptes víctimes més es van presentar, segons documents judicials. El telèfon del presumpte agressor també contenia vídeos de diverses víctimes no identificades.

Sayler A. Fleming, Fiscal dels Estats Units, va expressar que encara no s'han identificat tots els homes que apareixen als enregistraments del telèfon de l'acusat i va encoratjar qualsevol possible víctima a posar-se en contacte amb l'FBI a St. Louis o amb la Oficina del Fiscal dels Estats Units.

Fleming va concloure que la conducta al·legada a l'acusació és inacceptable per a qualsevol, però especialment inexcusable quan involucra víctimes indefenses que estaven emmanillades.

Fins ara, no s'ha designat un advocat per a Blackwell als registres judicials federals en línia. Blackwell encara no ha presentat una declaració de culpabilitat ni ha fet una primera aparició al tribunal.

L'FBI de St. Louis ha establert una línia directa per a possibles víctimes de Marcellis Blackwell.