A més de la noia morta, el conductor de l'autobús també va perdre la vida, i un altre estudiant de 14 anys es troba en estat crític a l'hospital com a resultat de l'accident. EP

Una noia de 15 anys, Jessica Baker, ha perdut la vida en un tràgic accident d'autobús escolar que va tenir lloc a l'autopista M53 a Merseyside, Regne Unit. L'accident va tenir lloc a Wirral divendres al matí i, segons van confirmar les autoritats policials, el vehicle va bolcar a l'incident.

Després del lamentable succés, la família de Jessica Baker ha compartit una fotografia de la jove com a tribut a la seva memòria.

El conductor de l'autobús, que transportava 58 persones en total, també va perdre la vida a l'accident, el qual es va produir quan el vehicle va col·lidir contra la mitjana i va bolcar cap a les 8 del matí. Les autoritats informen que tant la família de Jessica com la del conductor estan rebent suport per part d'oficials especialment capacitats per oferir ajuda en situacions de crisi.

Addicionalment, un altre estudiant, un noi de 14 anys, es troba en estat crític a l'hospital com a resultat de l'accident. Aquest jove és un dels quatre ferits que van ser traslladats immediatament als hospitals Alder Hey i Arrowe Park des del lloc de l'incident.