Ara, aquesta mare adverteix altres sobre els possibles riscos altament addictius d'aquests productes. EP

Jodie Hudson, de 26 anys i mare d?un nen de dos anys, va ser portada d?urgència al?hospital afectada de pneumònia relacionada amb el vapeig. Hudson, que havia canviat les cigarretes pels cigarrets electrònics fa dos anys, no va sospitar mai que el que considerava una alternativa menys perjudicial la portaria a l'hospital. La treballadora municipal, que fumava la seva cigarreta electrònica "a qualsevol lloc ia tot arreu", no tenia plans immediats de deixar de fumar abans d'emmalaltir-se greument.

Després d'experimentar intenses dificultats respiratòries, la van portar a urgències a l'Hospital Bassetlaw el dissabte 24 de setembre, on els metges la van alertar sobre l'impacte nociu que el vapeig estava tenint als pulmons. Durant la seva estada a l'hospital, va témer per la seva vida i preocupada que mai no tornaria a veure el seu fill. Ara, aquesta experiència l'ha portat a abandonar definitivament les cigarretes electròniques ia advertir els altres sobre els possibles riscos d'aquests productes que considera "altament addictius".

Hudson va compartir la seva història per crear consciència sobre els riscos del vapeig, ja que considera que és una experiència "aterridora i aterridora" de la qual vol que altres aprenguin. Segons els metges, va desenvolupar una pneumònia relacionada amb el vapeig, una afecció que es produeix quan s'inhalen substàncies olioses presents al líquid de les cigarretes electròniques i que desencadenen una resposta inflamatòria als pulmons. Els símptomes inclouen tos crònica, dificultat per respirar i expectoració de sang o moc amb sang.

Investigacions mèdiques han suggerit que les cigarretes electròniques poden causar inflamació pulmonar potencialment mortal en persones susceptibles. Un estudi publicat al British Medical Journal el 2019 va descriure un cas de pneumonitis per hipersensibilitat en un nen de 16 anys, que va desenvolupar insuficiència respiratòria atribuïda al líquid de les cigarretes electròniques.

Jodie Hudson espera que la seva història inspiri altres persones a ser conscients dels riscos associats amb el vapeu ia considerar abandonar aquests productes que ella mateixa va trobar "altament addictius". Els experts mèdics adverteixen que no es coneixen completament els efectes a llarg termini del vapeig i demanen precaució, especialment entre els joves.