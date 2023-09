Aquest lamentable incident ha generat preocupació sobre la seguretat de les cirurgies a l'estranger i les precaucions que han de prendre els pacients abans de prendre aquesta decisió. EP

Un relat esgarrifós ha sorgit després de la tràgica mort d'Emma Morrissey, de 44 anys, que va buscar una solució als seus problemes de pes a través d'una cirurgia gàstrica a Turquia. Jon Burt, el seu promès, va compartir la devastació que sent després de la pèrdua de la seva estimada parella. Emma, que va lluitar amb fluctuacions de pes que oscil·laven entre la talla 12 i la 22, va prendre la decisió de sotmetre's a una cirurgia per abordar la seva situació.

Després d'una extensa investigació en línia, la parella va optar pels serveis de Regenesis Health Travel, una empresa que promet “atenció mèdica de qualitat a preus assequibles” a Turquia. Tot i això, la tragèdia va colpejar quan Emma va morir dos dies després de la cirurgia a causa d'una perforació accidental al seu abdomen durant el procediment de col·locació d'una màniga gàstrica.

Jon, de 48 anys, va compartir la seva angoixa per l'elecció de la seva parella de recórrer a Regenesis: "Penso en aquesta decisió tot el temps. Sé que la gent seguirà viatjant a l'estranger per rebre tractament perquè és més assequible i res no canviarà això . Tot el que puc dir és 'investiga', però he d'acceptar que Emma i jo investiguem i ella encara va morir. Això és una cosa amb què he de viure".

Recentment, Regenesis va ser objecte de crítiques per part d'un forense del Regne Unit, que va descobrir que l'empresa no havia verificat si Emma estava en condicions adequades per sotmetre's a la cirurgia. A més, es va revelar que l'únic director de l'empresa, Erman Yavuz, de 42 anys, havia estat anteriorment codirector d'un restaurant de graella turca.

Jon va confirmar que Regenesis s'encarregava de coordinar els arranjaments per al viatge, però no feia les operacions en si. Va argumentar: "La gent pensa que això és cirurgia estètica, però no ho és. Si no pots pagar les altes tarifes aquí i l'NHS no farà l'operació, què més se suposa que has de fer?" La cirurgia d'Emma va tenir lloc a l'hospital Termessos a Antalya, el qual presumeix al seu lloc web de tenir "els millors metges de Turquia".

La parella va pagar a Regenesis 2,800 GBP pel viatge, que incloïa vols d'anada i tornada i cinc dies d'allotjament per a tots dos. En comparació, una cirurgia similar al Regne Unit hauria costat 12.000 £, però Emma no complia els criteris de l'NHS per sotmetre's a l'operació al seu país d'origen.

Jon, que va començar a sortir amb Emma el 2018, va recordar com va presenciar impotent com la seva estimada passava per una sèrie d'aturades cardíaques a causa de la pèrdua de sang durant la cirurgia. El consultor de TI va explicar: "Vaig saber que alguna cosa anava malament quan vaig veure l'expressió a la cara del cirurgià. Ell també estava en xoc, però per al seu crèdit, es va mantenir despert aquella primera nit donant-me informes cada dues hores. La meva sensació és que va afanyar l?operació i després va dubtar a tornar a obrir l?estómac d?Emma per esbrinar què va sortir malament, perquè això l?hauria deixat amb una cicatriu».

Després d'una investigació sobre la mort d'Emma, la forense de Cheshire, Jacqueline Devonish, va expressar la seva preocupació. En un avís de prevenció de futures morts, ha assenyalat que Regenesis havia "depès de l'autodeclaració del pacient" i no havia fet "investigacions independents per assegurar-se" que Emma estava en condicions de sotmetre's al procediment. A més, Devonish va assenyalar que les preguntes de preavaluació de salut fetes abans de la derivació a l'hospital a Turquia eren confuses i no incloïen preguntes sobre antecedents familiars de condicions mèdiques rellevants per a Emma.

La forense també ha destacat que no hi havia "evidència d'una investigació sobre la mort a la taula d'operacions" per part de l'hospital o Regenesis. En resposta, l'empresa, amb seu a Warwickshire, ha afirmat que n'ha modificat els processos.

Un portaveu de Regenesis va declarar: "Estem complint plenament amb la sol·licitud del forense del Regne Unit. Hem llançat una altra investigació amb el Ministeri de Salut de Turquia per analitzar tots els esdeveniments relacionats amb la mort d'Emma i estem treballant amb les autoritats per aconseguir un resultat per a la família d'Emma".