El brutal atac la va deixar en estat crític, i les autoritats han iniciat una intensa recerca per trobar l'agressor, mentre investiguen el cas com un intent d'assassinat.

Una metge va ser suposadament apunyalada múltiples vegades a la seva clínica a Delhi dissabte passat per una persona no identificada. La Dra. Sangay Bhutia va ser traslladada d'urgència a un hospital proper en estat crític després de l'atac.

La policia actualment és a la recerca de l'agressor.

La doctora de 40 anys, Sangay Bhutia, estava treballant a la seva clínica "Hair and Senses" a Tagore Garden Extension quan un home no identificat la va apunyalar amb un ganivet. En un intent per escapar-se, la doctora va córrer cap amunt a la seva residència ubicada sobre la clínica.

S'ha registrat un cas d'intent d'assassinat contra l'atacant desconegut.

La policia està fent una investigació addicional.