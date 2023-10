Foto: Europa Press

Una dona de Texas ha estat arrestada després que el seu fill de 3 anys morís ofegat mentre ella suposadament passava el seu temps mirant el telèfon mòbil i cantant durant hores.

Jessica Weaver ha estat acusada de lesió a un nen per omissió. Diversos testimonis es van presentar en relació amb l'incident, tots amb històries similars per explicar. Segons documents obtinguts per KFOX , un testimoni ha dit que "creien que Weaver estava sola al parc aquàtic ja que no la van veure amb el nen". Aquest testimoni també va dir que Weaver no va reaccionar immediatament a la situació i es va sorprendre en assabentar-se'n. que ella era la mare del nen que s'estava ofegant quan Weaver va saltar a l'aigua”.

Un altre testimoni va aclarir a la policia que hi havia armilles salvavides disponibles per a l'ús de qualsevol, però no van veure el nen ara mort usant-ne un. Segons els documents, aquell dia el parc aquàtic estava per sota de la seva capacitat i hi havia moltes armilles salvavides disponibles.

Mentre el fill de Weaver jugava a l'aigua, ella suposadament va passar el dia al parc navegant al telèfon i cantant música, deixant el nen sense supervisió. Un testimoni va dir que mentre la nena s'ofegava, Weaver no va reaccionar durant diversos minuts mentre estava estirada i usant el telèfon.