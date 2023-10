Captura

Un bromista de YouTube ha rebut un tret a l'estómac mentre duia a terme una broma que va sortir malament en un concorregut centre comercial. Les imatges van capturar la trobada entre Tanner Cook, de 21 anys, conegut pel seu canal Classified Goons , i Alan Colie, un repartidor de menjar de 31 anys que finalment el va disparar.

Cook s'acosta a Colie al taulell de Popeye's al Dulles Town Center (Virgínia). Va col·locar el telèfon davant de la cara de Colie i va utilitzar l'aplicació de traducció de Google per repetir la frase "Escolta, idiota, deixa de pensar en la meva brillantor", tant en anglès com en espanyol.

Colie retrocedeix i li demana a Cook que pari fins a en tres ocasions. Intenta apartar el mòbil de la cara, però Cook persisteix, i al final el repartidor acaba disparant Cook a l'estómac.

La bala va perforar l' estómac i el fetge de Cook, que va ser portat ràpidament a la unitat de cures intensives de l'hospital. Els agents de policia van detenir Colie i el van arrestar, acusat de disparar una arma de foc dins d'un edifici, causar ferides greus i utilitzar una arma de foc a la comissió d'un delicte greu.

Des de llavors, Colie ha estat absolt del càrrec de ferides greus, ja que va afirmar que va actuar en defensa pròpia. Al judici, la fiscal Eden Holmes va argumentar que la broma realitzada per Cook no representava una amenaça i que els fets contradeien les afirmacions de defensa pròpia fetes per Colie. Qualsevol al·legat de defensa pròpia exigeix demostrar un temor raonable a un perill imminent.