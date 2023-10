Foto: @EP

Una recepcionista d?una clínica dental va ser acusada d?agressió sexual a un adolescent després d?una nit d?excessos amb els seus amics. L'incident va passar quan Jade Berry, de 27 anys, es va aproximar cap a un noi de 13 anys i el seu amic en un parc de Cheshire, al voltant de les 21.00 hores, del 3 d'octubre de l'any passat.

Al tribunal de la Corona de Chester van explicar que Berry va començar a tocar el jove sobre la roba, oferint-li relacions sexuals i pronunciant frases inapropiades com "Et complauré fins al matí". Quan finalment es va aixecar per allunyar-se, es va abaixar els pantalons i li va mostrar les parts íntimes abans de desmaiar-se al parc.

Berry, resident del poble de Little Sutton a prop del port d'Ellesmere, va admetre la seva culpabilitat per agressió sexual a un menor. Tot i no haver estat acusada ni condemnada per exposició indecent, Berry va ser condemnada a una pena de presó de 12 mesos, suspesa per 18 mesos, després d'afirmar que tenia problemes de salut mental.

"Ella es va asseure entre els dos nens i va començar a tocar i fregar els seus genitals i la part superior de la cuixa sobre la roba mentre feia comentaris molt inapropiats i sexualitzats. Va dir que el muntaria fins al matí", va explicar el fiscal James Coutts.

El nen va tornar a casa seva i va compartir el que havia passat amb la seva mare, que immediatament va contactar amb les autoritats. En el moment en què la policia va arribar al parc, Berry ja se n'havia anat. Tot i això, dos dies després, el 5 d'octubre, va ser detinguda.