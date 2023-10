Ozempic, el fàrmac per a la diabetis usat per aprimar @ep

Ozempic , el fàrmac de moda que molts diuen que ajuda a cremar l'excés de greix - comercialitzat a Espanya per tractar la diabetis però usat, massa vegades, per aprimar-se- va tenir un efecte secundari horrible per a una dona.

María Rosas, professora de Farmacologia i Salut a la Universitat de Texas Rio Grande Valley, ha alertat Newsweek sobre el risc de l'ús d'Ozempic, que ella feia servir per tractar la diabetis, revelant que va patir “cremades greus” i “pell carbonitzada” a la vagina, l'anus i les natges.

En un moment, va témer morir a causa del dolor insuportable que li causava el medicament, sovint anomenat "miraclós" per les seves propietats per perdre pes, malgrat haver estat creat per tractar la diabetis tipus 2.

"Vaig notar 'trossos' de pell al seient del vàter i al paper de seda quan vaig netejar l'àrea [genital]", va afirmar l'afectada. "Vaig revisar i tenia els genitals, l'anus i les natges greument cremats, algunes zones amb la pell carbonitzada. Era com si hagués estat exposat a la llum del sol durant dies", va afegir.

Durant dues dècades havia estat prenent metformina, un medicament antidiabètic, però després d'experimentar alguns efectes secundaris gastrointestinals a causa de la recepta, Roses va decidir canviar el medicament per Ozempic. Al principi, l'educadora va creure que havia fet un canvi intel·ligent. “El meu nivell de glucosa va ser excel·lent després de prendre Ozempic durant la primera setmana”, va dir Rosas, tot i que va assenyalar que va patir un efecte secundari emocionalment esgotador.

“Vaig patir una depressió lleu quan vaig començar amb Ozempic, encara que va desaparèixer al cap d'una setmana”, va afirmar la dona de Texas “Però immediatament després, vaig notar un dolor intens i ardent a l'esquena, les espatlles i els braços. Tenia un dolor insuportable”, va continuar. "Vaig tenir COVID abans d'això, així que vaig pensar que era un mal de neuropatia posterior a la COVID", va explicar. Tot i això, els ardents dolors van persistir.

“El dolor ardent a l'esquena no va desaparèixer mai”, va confessar Rosas. Però a l'agost va aparèixer un dolor ardent pitjor a la zona genital ia les natges Després de descobrir que les seves parts íntimes estaven socarrimades, l'alarmada àvia va notificar immediatament el proveïdor d'atenció mèdica.

“El dolor era tan intens que vaig trucar al meu metge”, va recordar Roses. "Immediatament em va dir que suspengués Ozempic i em va dir que podria haver causat aquest problema, ja que un dels efectes secundaris de què menys es parla és la granellada, la picor o la urticària", va afirmar.

Desafortunadament, Roses és lluny de ser l'únic pacient que va patir danys devastadors després de prendre Ozempic.

A l'agost, una canadenca de 35 anys anomenada Amelia, analista financera i mare d'una persona amb diabetis tipus 2, va revelar a The Post que de sobte va començar a tenir comportaments suïcides després de prendre el medicament. I a diverses persones que fan dieta i que s'han omplert les venes amb el medicament amb l'esperança d'aconseguir físics esvelts se'ls ha diagnosticat gastroparèsia o paràlisi estomacal severa, presumiblement com a resultat de les injeccions.