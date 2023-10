Un nen d'11 anys va ser acusat d?intent d?assassinat després de disparar a dos companys d?equip de futbol amb l?arma de la seva mare. Una disputa per una bossa de patates fregides es va tornar violenta dilluns a la nit quan un jugador de futbol juvenil va agafar l'arma de la seva mare i va disparar dos dels seus companys d'equip en un complex recreatiu a Apopka, Florida (Estats Units).

"És una pena. Ningú vol arrestar un nen d'11 anys de cap manera", va dir el cap de policia d' Apopka , Mike McKinley.

La baralla va començar al Centre Recreatiu del Nord-oest després de l'entrenament a Pop Warner Football, quan dos jugadors de l'equip sub-13 suposadament li van donar un cop a una bossa de patates fregides que estava a les mans d'un jugador de l'equip sub-11.

Tot l'incident va passar en segons i va ser captat en vídeo per una càmera de seguretat.

Al vídeo, el nen corre cap al seient del passatger d'un automòbil i recupera una arma sense assegurar. Segons després, apunta un altre adolescent i estreny el gallet.

L'únic tret va ferir dos companys d'equip adolescents, aconseguint un al tors i un altre al braç.

Les dues víctimes van ser hospitalitzades i ara es troben en condició estable.

"És un dia trist quan un nen d'11 anys pot accedir a una arma de foc", va dir el cap d'Apopka, McKinley.



Segons la policia, el tirador no tenia antecedents penals abans de l'incident de dilluns a la nit. Va ser ingressat a un centre de menors i acusat d'intent d'assassinat en segon grau.

"La nostra esperança és que el nen d'11 anys rebi l'assistència que necessita per assegurar-nos que això no sigui una solució per a la resta de la vida" , va dir McKinley. 'Té 11 anys i li queda una llarga vida al davant. No hi ha cap dubte que pot canviar les coses”.

Ha continuat: "Esperem que el nostre sistema judicial, amb programes de desviament, assessorament i altres coses, pugui ajudar-lo a superar això i arribar a un punt on agafar una arma de foc no sigui la seva resolució per al futur".