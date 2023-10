Focs artificials / Pixabay

Un pare va lamentar que el seu fill petit patís greus ferides a causa d?una explosió de focs artificials en un parc. Rhydian Guzvic va detallar que el seu fill de vuit anys, Bradley, i el seu amic de nou anys havien resultat ferits mentre jugaven a Hengoed (Gal·les) diumenge a la tarda.

Segons Guzvic, els dos nens eren al Camp de Girasols quan tres adolescents presumptament els van llançar un objecte. En intentar recollir-lo, van descobrir tard que era un foc artificial, ja que va explotar a les cares.

Rhydian va explicar: "Em vaig assabentar del que havia passat quan vaig rebre una trucada telefònica de la seva mare. Deia que estava ferit i que havia tingut un accident. Vaig córrer fins allà per veure què havia passat. En aquell moment ja hi havia dues ambulàncies, alguns cotxes de policia i una ambulància aèria al lloc. Em vaig quedar paralitzat i no podia parlar; només vaig pensar el pitjor. Es notava que era una cosa greu per a tots aquests serveis d'emergència".

A l'hospital, a Bradley li van notificar que tenia metralla a les ferides. "Tenim molta sort que hagi aconseguit conservar la vista. El seu amic va ser traslladat amb avió a l'hospital de Bristol", afegia el pare.