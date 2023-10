Un ós grizzly. Foto: Europa Press

Un os grizzly ha atacat i matat un home i una dona que eren parella al Parc Nacional de Banff, a les Muntanyes Rocalloses canadenques.

Parcs del Canadà ha explicat que l'os va matar les dues persones i el gos que els acompanyava. Van rebre el primer avís per atac d'os d'un dispositiu GPS.

Un equip especialitzat en atacs d'animals salvatges va ser enviat immediatament, però el mal temps va endarrerir l'arribada. "No s'hi podia arribar per helicòpter i van haver de viatjar de nit per terra", ha explicat. Quan van arribar van trobar les dues persones sense vida, van afegir.

Al lloc hi havia un os grizzly amb un comportament agressiu, de manera que va ser abatut per motius de seguretat pública. La Reial Policia Muntada del Canadà va traslladar les víctimes fins a Sundre (Alberta).

"És un incident tràgic. Parcs de Canadà vol traslladar els seus sincers condols a les famílies i amics de les víctimes", van concloure.