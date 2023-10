Xocolates / Freepik

Una dona de 27 anys ha mort després de menjar-se una xocolata enverinada . La història s'embolica encara més quan entra en escena una endevina que va predir la seva mort. De fet, la dona caminava per la ciutat costanera de Maceió (Brasil) quan es va trobar amb una presumpta endevina gitana que li va augurar un destí ombrívol: la seva ràpida mort.

A més d'aquesta visió, l'endevina li va regalar unes xocolates. Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto se'ls va menjar el 3 d'agost passat, el mateix dia de la predicció. No obstant això, poc després de consumir-los, va caure malalta immediatament, experimentant símptomes com a intensos dolors d'estómac, vòmits, hemorràgies nasals i salivació excessiva.

Fernanda va morir a l'hospital l'endemà, sense que els metges poguessin fer res per salvar-la. Va ser ella mateixa qui va relatar la trobada amb l'endevina al centre de la ciutat i va associar el malestar amb les xocolates que li havien donat.

Els resultats de l'autòpsia van revelar que la noia de 27 anys havia estat enverinada amb substàncies tòxiques. Davant d'aquesta troballa, la Comissaria d'Homicidis i Protecció Personal (DHPP) va iniciar una investigació exhaustiva sobre el cas que no serà gens fàcil, ja que els comerços i les entitats no tenen imatges de fa dos mesos, i no s'espera que hi trobin testimonis.