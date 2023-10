Un representant del club va confirmar que tres dels nens ja es trobaven millor.

Sis nens van ser hospitalitzats dimecres després d'ingerir dolços que ara es creu que contenien cànnabis en un Boys & Girls Club a Lauderhill, Florida, segons informes de múltiples fonts.

El Departament de Policia de Lauderhill va ser cridat al Boys & Girls Club en tres ocasions diferents després que vuit nens consumissin els dolços, segons declaracions policials obtingudes per PEOPLE. Els agents van respondre a les trucades d'emergència entre les 3.30 i les 6 pm, hora local.

En una de les trucades d'emergència, l'informant va explicar: "Una nena de 6 anys va portar comestibles i després els va donar als nens", segons informa 7News Miami.

Quan la policia i els bombers van arribar al club ubicat en 5455 NW 19th St., dos dels nens van ser atesos al centre i lliurats als seus pares. Els altres sis van ser traslladats a l'hospital en condició estable per a una avaluació addicional. Des d'aleshores han estat donats d'alta de l'hospital, segons la policia.

Un representant del club va confirmar dimecres amb NBC 6 que tres dels nens se sentien millor i van tornar al centre després de l?escola.

Els nens que van ingerir els dolços tenien entre 6 i 8 anys, segons informa NBC 6.

Un dels nens que va ingerir els caramels els va portar al centre i els va compartir amb els altres set nens, va confirmar un representant del Boys & Girls Club a NBC 6.

"En assabentar-se de la situació, el personal va reaccionar immediatament en posar-se en contacte amb les autoritats locals i el personal mèdic, que van respondre ràpidament a les instal·lacions del club. Continuem monitoritzant la situació i l'estat de tots els joves involucrats", va dir Jay Juliano, portaveu dels Boys and Girls Clubs del comtat de Broward, segons informa 7News Miami. "La seguretat i protecció dels joves a qui servim sempre és la nostra màxima prioritat absoluta, i prenem molt seriosament qualsevol situació que pugui afectar el seu benestar".

Tots els pares van ser notificats de l'incident i, segons la policia de Lauderhill, ara “no hi ha preocupacions” per la salut dels nens. La seva investigació està en curs i la substància amb què es creu que es van infondre els dolços encara no ha estat confirmada, segons la policia.

"No hi ha càrrecs pendents en relació amb aquest incident en aquest moment", va dir la policia.

El recent incident se suma a les 443 trucades als Centres de Control d'Enverinament de Florida relacionades amb l'exposició a comestibles de marihuana, amb un 37.5% de casos ocorreguts en nens de 5 anys o menys el 2023, segons Wendy Stephan, portaveu del Centre de Control d'Enverinament de Florida a Miami, segons informa el South Florida Sun Sentinel.

Segons l'Hospital Infantil de Colorado, quan els nens ingereixen massa marihuana poden patir problemes de salut greus, com ara confusió, al·lucinacions, ritme cardíac ràpid i vòmits, mentre que en casos greus, els nens poden experimentar dificultat per respirar o entrar en coma.

L'Acadèmia Americana de Pediatria informa que hi va haver 207 casos de nens menors de 6 anys que van ingerir comestibles de marihuana el 2017, xifra que va augmentar en més de l'1,375% el 2021, arribant a un total de 3,054 casos. Els estudis també han trobat que el 97% dels nens troben els comestibles a casa seva.

Un portaveu del Boys and Girls Club de Lauderhill no va respondre immediatament a la sol·licitud de comentaris de PEOPLE.