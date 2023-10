Dorothy Hoffner tirant-se en paracaigudes / Captura del Twitter

Una dona de 104 anys d' Illinois que va saltar en paracaigudes fa uns dies per entrar al Guinness World Records com la persona de més edat a saltar des d'un avió, va morir aquest dilluns.

Joe Conant, amic proper de Dorothy Hoffner, va informar que la dona de Chicago va ser trobada sense vida dilluns al matí pel personal de la comunitat per a gent gran de Brookdale Lake View, ja que suposadament va morir mentre dormia diumenge a la nit.

Conant, que és infermer i va conèixer Hoffner fa uns anys, va dir que ella tenia una energia increïble i es mantenia mentalment alerta.

“Ella era infatigable. Ella simplement va seguir endavant”, va dir dimarts. “Ella no era algú que fes migdiades a la tarda o no es presentés a cap funció, sopar o qualsevol altra cosa. Ella sempre hi va ser, plenament present. Ella va seguir endavant, sempre”.

L'1 d'octubre, Hoffner va fer un salt en paracaigudes en tàndem que podria convertir-la en la paracaigudista més longeva registrada. Des d'una altitud de 4.100 metres , va saltar des d'un avió a Skydive Chicago.

Conant va dir que estava treballant a la paperassa per garantir que Guinness World Records certifiqui pòstumament Hoffner com la paracaigudista més longeva del món, però espera que això trigui una mica. El rècord actual ho va establir al maig de 2022 la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 anys.

Conant va dir que Hoffner no es va llançar en paracaigudes per batre un rècord. Va dir que ella havia gaudit tant del primer salt que només volia fer-ho de nou.