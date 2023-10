Un home ha mort en un estrany atac de tauró als Estats Units. Felix Louis N'Jai, de 52 anys, estava surfejant amb dos amics a Wildcat Beach a Point Reyes National Seashore, Califòrnia, quan va desaparèixer. Els testimonis van informar haver vist un tauró arrossegar-lo sota l'aigua al voltant de les 10.30 del matí de diumenge, però no s'ha trobat cap cos, cosa molt rara en els atacs de taurons.

Tauró - UNSPLASH

Un dels seus amics va veure l'atac: "Es va acostar un tauró, suposadament va agafar Fèlix pel coll, els va enderrocar i això va ser l'últim que vam veure. Dos nois més van sortir corrent de l'aigua, es van capgirar i van veure sang i una mica de commoció a l'aigua, però no Fèlix i això va ser tot”, explica Jim Kennan, que era a la platja quan va desaparèixer Fèlix.

Felix era un empresari tecnològic i un kitesurfista d'elit que esperava representar Gàmbia als Jocs Olímpics. El seu vell amic David Thawley va dir a KTVU: “Félix ho era tot per a cadascun dels seus amics. Sentim que ell era part de la nostra família i sé que molts altres també se sentien així. Portava pura alegria, amor i llum allà on anava. Irradiava com el sol".

"La idea que no es trobin rastres de Fèlix és inquietant", va dir al Chronicle , "És grotesc que una cosa tan improbable i tan fosca sigui el que consumís algú que tenia una llum tan brillant", lamenta.