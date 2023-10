Macron va anunciar un augment en el desplegament militar als carrers de França, aconseguint un total de 7,000 soldats. Louvre

La ciutat de París s'ha vist sacsejada per una situació alarmant, ja que les autoritats han procedit al desallotjament del conegut Museu del Louvre a causa d'una amenaça de bomba . De moment, no s'han proporcionat detalls addicionals sobre la presència d'un possible artefacte explosiu, però s'han pres mesures precautòries per garantir la seguretat dels visitants i del personal del museu.

Simultàniament, el president de França, Emmanuel Macron , ha anunciat una significativa mesura en un intent d' enfortir la seguretat al país . El desplegament d'un contingent addicional de 7.000 soldats als carrers de França es durà a terme amb el propòsit de dissuadir possibles amenaces i en resposta al temor creixent d'atacs terroristes de tall islàmic.

Aquesta mesura, programada per entrar en vigència a partir de dilluns que ve, es mantindrà en vigor fins a nou avís, reflectint la inquietud de les autoritats després del recent assassinat d'un professor a una escola d'Arràs, al nord de França. L'atac va ser perpetrat per un individu d'origen caucàsic, que estava sota supervisió policial a causa de la seva radicalització.