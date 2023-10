La tragèdia s'ha cobrat un misteri inquietant, ja que el jove no ha proporcionat un motiu clar per a la seva acció. EP

En un pertorbador incident ocorregut a Florida, un nen de 13 anys va confessar haver apunyalat la seva mare fins a la mort mentre dormia, segons van informar múltiples fonts policials.

El menor, la identitat del qual encara no ha estat revelada públicament, va fer una trucada a la policia a Hialeah i els va informar que havia matat la seva mare, van informar mitjans locals com Local 10, NBC Miami i WSVN.

La víctima va ser identificada per les autoritats com Irina García, de 39 anys. Quan la policia va arribar al lloc de l'incident, van trobar García sense vida al costat d'un bressol on hi havia un nadó de dues setmanes, il·lès, segons els informes dels mitjans. NBC Miami, citant un portaveu del Departament de Policia de Hialeah, va informar que el nadó era mig germà de l'adolescent.

Segons el portaveu policial, el nen de 13 anys és un estudiant de secundària excel·lent i es va mostrar apologètic quan els oficials van arribar al lloc, va informar Local 10.

"No sabem, és una cosa que encara estem intentant entendre", va dir Eddie Rodríguez, portaveu de la policia de Hialeah, en abordar un possible motiu en una entrevista amb NBC. "Ell no va dir per què ho va fer, tot el que va fer va ser trucar al 911 i notificar el que va fer".

NBC va informar que el nen enfrontarà probablement càrrecs d'assassinat