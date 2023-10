La col·laboració de la germana de la víctima i la tècnica de l'art forense han permès crear un retrat compost del presumpte assassí, revifant l'esperança de resoldre aquest antic cas. OHIO ATTORNEY GENERAL

Les autoritats han anunciat un important avenç en un cas de segrest i assassinat ocorregut fa sis dècades a Ohio. Segons un comunicat de premsa de l'Oficina del Fiscal General d'Ohio, s'ha revelat que hi ha un pas més a prop d'identificar un sospitós en el cas.

La víctima, Nancy Eagleson, va ser segrestada i assassinada als 14 anys, i la seva germana, Sheryl Eagleson, va col·laborar amb la Unitat d'Intel·ligència Criminal del Fiscal General d'Ohio en la creació d'un retrat compost del presumpte assassí. Aquesta tècnica d'art forense ha estat crucial per avançar en la investigació segons un butlletí de la unitat.

Al butlletí, Sheryl Eagleson va proporcionar valuosos detalls sobre el segrestador. Va descriure l'home com un adult blanc de complexió mitjana, encara que no va poder estimar-ne l'edat. A més, ha recordat que l'individu vestia "roba d'església", incloent-hi una corbata, un abric i un barret, juntament amb ulleres de muntura de banya negres. Encara que no va poder recordar característiques facials específiques, Sheryl va notar que l'home tenia galtes rosades i no tenia arrugues o línies d'edat. A causa d'aquesta informació, les autoritats han creat un retrat que inclou trets facials generals i un altre que omet els trets específics.

El Fiscal General d'Ohio, Dave Yost, va destacar la importància d'aquesta nova evidència, afirmant que "aquest home va quedar gravat a la memòria d'una jove que va sobreviure a un crim atroç fa molts anys. Ara, gràcies a la destresa de l'art forense a la BCI, podem veure el presumpte assassí a través dels seus ulls i, amb sort, descobrir-ne la identitat".

El xèrif del comtat de Paulding, Jason K. Landers, es va sumar a aquest optimisme i va expressar la seva gratitud cap a Sheryl Eagleson per la seva contribució. Tot i que han transcorregut 63 anys des del tràgic succés, Landers confia que el retrat compost pugui ressonar amb algú que pugui proporcionar pistes valuoses a les autoritats.

El cas es remunta al 13 de novembre del 1960, quan Nancy i la seva germana Sheryl, de tan sols 5 anys en aquell moment, caminaven de tornada a casa després d'assistir a una pel·lícula a Paulding, Ohio. Durant el seu curt trajecte, van ser abordades per un home blanc que conduïa un automòbil fosc a la intersecció de Flat Rock Drive i E. Jackson Street. L?individu els va oferir un viatge a casa, però quan Nancy va rebutjar l?oferta, la situació es va tornar violenta i la va forçar a pujar al vehicle. Sheryl va intentar intervenir per salvar la seva germana, però va ser empesa pel segrestador, que va escapar amb Nancy. Sheryl va buscar refugi a casa d'un veí.

L'endemà, el cos de Nancy va ser trobat en una àrea boscosa prop de Township Road 176, a tan sols vuit milles del lloc del segrest. Les autoritats van informar que la noia havia estat violada i víctima d?agressió sexual.