Les autoritats han iniciat una investigació per aclarir els detalls d'aquest succés commovedor.

En un incident devastador, dues germanes de cinc i set anys van perdre la vida dins de casa seva al districte d'Etawah, Uttar Pradesh, diumenge passat a la tarda, segons va informar la policia local. Les nenes es trobaven soles a casa quan es va produir el tràgic esdeveniment.

Les víctimes, identificades com Shilpi i Roshni, van ser trobades amb ferides mortals al coll, presumptament causades per un agressor que va utilitzar una pala com a arma.

La mare de les nenes, Sushila, va relatar a les autoritats que havia sortit a recollir aliment amb la resta de la família pels volts de les 5:00 de la tarda. En tornar més tard, es van trobar amb les portes de la casa obertes i les dues petites jacent sense vida al seu interior.

Sushila va negar qualsevol tipus d'enemistat amb algun resident del poble, afegint que la família se sostenia principalment a través de l'agricultura i la cria de bestiar.

La policia ha iniciat una investigació i ha registrat un cas. Prashant Kumar, Inspector General de Policia de la Zona de Kanpur, va confirmar que les nenes van perdre la vida a causa de les ferides infligides amb una pala. S'han recol·lectat proves en l'escena del crim, i els investigadors treballen incansablement per aclarir aquest tràgic succés com més aviat millor.