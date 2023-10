Un home que va créixer en una secta mormona es va sincerar sobre els horrors a què va ser sotmès.

Val Snow , de 35 anys, era membre del Grup Kingston, un grup amb seu a Utah conegut oficialment com a Societat Cooperativa del Comtat de Davis i internament com L'Ordre . Era el més gran de 12 fills que la seva mare va donar a llum a la secta i té més de 150 mitjans germans.



L'home va aparèixer al podcast Cults to Consciousness , on va parlar sobre l'abús físic i sexual que va enfrontar a mans del seu pare, John Daniel Kingston, mentre vivia al Grup Kingston. Val va admetre que ni tan sols sabia que John Daniel Kingston, a qui anomena Daniel, era el seu pare biològic fins que la seva germana ho va descobrir.

"Realment no ho veia molt sovint. Venia dues vegades al mes llevat que estigués enutjat amb la meva mare, i després venia una vegada al mes. [Nosaltres] realment no en sortíem una gran quantitat", va explicar. "La forma que tenia de criar els nens era primer establir la por, i després amb la por ve el respecte i amb el respecte ve l'amor, [aquesta] és la seva filosofia". També va dir que té molt de respecte per la seva mare, que és la setena esposa de Daniel, i va dir: "Estimo aquesta nena. Moltes de les meves experiències amb el meu pare són la meva mare rescatant-me d'ell", va apuntar.

Daniel va ser condemnat a presó el 1999, després d'obligar la seva filla, que llavors tenia 16 anys, a casar-se amb el seu germà, i després colpejar-la amb un cinturó quan escapava del matrimoni polígam. En aquest podcast, que segons la descripció tracta sobre abandonar "religions o organitzacions d'alta demanda" i trobar "curació i independència, a través de la consciència i la veritable sobirania individual", Val va explicar que Daniel bàsicament només visitaria les seves dones per deixar-les embarassades.