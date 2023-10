Un cotxe de la Policia de Chicago. Foto: CPD

Un home ha matat un 6 de sis anys i ha ferit greument la mare del menor , tots dos palestins, en un atac amb arma blanca als afores de la ciutat de Chicago (Estats Units), en el que està sent investigat com un crim d'odi perquè el sospitós els va atacar per ser musulmans, segons han informat les autoritats locals.

L'oficina del Xèrif del comtat de Will va assegurar que l'atacant, Joseph Czuba, va cometre el crim la vigília contra els seus llogaters. Diumenge passat 15 va ser acusat d'assassinat en primer grau, intent d'assassinat en primer grau, crim d'odi (2 càrrecs) i agressió agreujada amb arma mortal.

"Els detectius han determinat que les dues víctimes d'aquest brutal atac han estat objectiu del sospitós pel fet que eren musulmans i al conflicte en curs entre el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i Israel", diu un comunicat.

L'atacant, que ha estat interrogat pels detectius, no ha fet cap declaració sobre la seva participació en l'atac, però hi ha prou proves per incriminar-lo, per això ha estat detingut i està esperant la seva compareixença inicial davant el tribunal.

La dona, mare del nen, està hospitalitzada en estat greu amb més d'una desena de punyalades. Per la seva banda, el menor va arribar a l'hospital en estat crític amb més d'una vintena de ferides d'arma blanca, on va sucumbir les ferides.

El president nord-americà, Joe Biden, ha expressat la seva condemna per aquest fet.