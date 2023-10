Nadó bevent un biberó / Arxiu

Una àvia va ser detinguda després que l'hagin acusat de donar-li una sobredosi de xarop per a la tos al seu net d'11 mesos. Segons els informes, Tibina Louissant, de 53 anys, va administrar a Josiah Fenelus una quantitat excessiva de medicament per a la tos, cosa que va resultar en una sobredosi, per la qual cosa se l'ha acusat d'homicidi involuntari agreujat.

El 21 d'agost del 2022, prop de les 9.30 hores, l'Oficina del Xèrif del Comtat de Broward i el Cos de Bombers d'Oakland Park van ser contactats després de rebre informes que Josiah no responia.

Un cop van arribar al lloc de Florida, els equips de rescat van començar a fer maniobres per salvar la seva vida. Josiah Fenelus va ser traslladat al Broward Health Medical Center, però no van poder salvar-li la vida.

A la posterior investigació, van descobrir que la família de Josiah ho havia deixat a cura de Louissant, la seva àvia paterna, durant el cap de setmana. En un comunicat de premsa emès per l'Oficina del Xèrif, es va indicar que els biberons van mostrar nivells letals de medicament. "L'Oficina del Metge Forense del Comtat de Broward va realitzar una autòpsia i va determinar a l'octubre del 2022 que Josiah Fenelus tenia una concentració letal del poderós antihistamínic ciproheptadina al seu cos".



Es va concloure que la causa de la mort de Josiah va ser la intoxicació per ciproheptadina, i la seva mort va ser qualificada com un homicidi. Cal destacar que aquest medicament no està aprovat per utilitzar-lo en nens menors de 2 anys sota cap circumstància.

Suposadament, Louissant va admetre ser l'única responsable de la preparació dels biberons de Josiah durant el temps en què va estar a càrrec seu. L'àvia va ingressar a la presó principal del comtat de Broward i va ser alliberada dissabte passat després d'abonar una fiança de 50.000 dòlars, amb la condició de no mantenir contacte no supervisat amb menors de 18 anys.