Un pare s'ha fugat després que el seu fill de 12 anys fos trobat mort a la sala d'estar amb cucs per tot el cos, que estava demacrat, i els braços trencats.

El cos de Jacarie Robinson va ser descobert el 10 d'octubre passat a Milwaukee, a l'estat de Wisconsin. El seu pare, Romuan J. Moye, de 45 anys, és buscat per les autoritats, que van emetre una ordre d'arrest el 14 d'octubre per càrrecs de negligència crònica d'un nen amb resultat de mort i no informar de la mort, entre altres càrrecs.

Els agents del Departament de Policia de Milwaukee van trobar Jacarie mort en un complex d'apartaments i van afirmar que el nen estava en un "estat avançat de descomposició". El fill de 22 anys de Moye, anomenat només JM, va trucar a la policia i els va dir als agents que normalment els seus tres germans menors, de 17, 15 i 12 anys, vivien amb Moye.