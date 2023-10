El metro de Nova York sol ser un lloc on, amb més freqüència de la que seria desitjable i, de nou, recentment ha passat.

I és que s'ha fet viral que un home n'ha escanyat un altre després d'una baralla en un dels vagons. El sensesostre hauria caigut damunt d'una dona que també feia servir el transport públic, i després la seva parella l'hauria increpat.

Després d'encarar-se, l'home va aconseguir agafar el primer per darrere i escanyar-lo usant la tècnica coneguda com a mataleó. "No puc respirar", intentava dir la víctima.

Finalment, la parella de la dona va deixar anar la clau.