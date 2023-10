Dos acabats de casar que celebraven la seva lluna de mel en un safari a Àfrica van ser assassinats juntament amb el seu guia turístic. El president d' Uganda va confirmar la notícia i va parlar un “acte covard” per part de terroristes vinculats a l'ISIS.

Cotxe en flames on viatjaven els dos turistes @ep

Els recent identificats fins ara, un home britànic i una dona sud-africana, van morir amb la seva guia ugandès quan el seu vehicle va ser incendiat per terroristes al Parc Nacional Queen Elizabeth dimarts a la nit, van dir funcionaris locals.

Les autoritats ugandeses van culpar les Forces Democràtiques Aliades (ADF), un grup terrorista que ha promès lleialtat a ISIS.

"Va ser un acte covard per part dels terroristes que van atacar civils innocents i tràgic per a la parella que estava recent casada i visitava Uganda a la seva lluna de mel", va tuitejar el president Yoweri Museveni. "Per descomptat, aquests terroristes ho pagaran amb les seves miserables vides", va sentenciar.

Les fotos de l'atac horrible mostren un camió safari verd completament en flames en un camí de terra.

Si bé l'ADF va començar a Uganda, el grup té la seva base a la propera República Democràtica del Congo des de finals dels anys 1990 i va jurar lleialtat a ISIS fa quatre anys.

Les dues nacions van llançar una operació conjunta el desembre del 2021 per intentar eliminar el grup de l'est del Congo. Des d'aleshores, Uganda ha matat més de 560 combatents i ha destruït els seus campaments.