Twitter / @EmmaRincon

Leonard Allan Cure , un home de 53 anys de Florida que va ser absolt dels càrrecs en contra després de passar més de 16 anys a la presó per un crim que no va cometre, va morir a causa de trets efectuats per un agent de la llei a Geòrgia durant una parada de trànsit.

Fins ara, l'oficial en qüestió no ha estat identificat de manera oficial. Cure havia estat absolt dels seus càrrecs l'any 2020 després de ser injustament condemnat per robatori a mà armada i haver complert una sentència de 16 anys a la presó.

Aquest cas se suma a una sèrie d'incidents de trets policials contra homes afroamericans desarmats, cosa que ha suscitat interrogants sobre les relacions racials i l'ús de la força per part de la policia als Estats Units.

A l'enfrontament, que va tenir una durada d'una mica menys de tres minuts, Cure entaula una discussió amb l'oficial, però obeeix les instruccions de sortir del vehicle i col·locar les mans a la part posterior de la porta.

Posteriorment, Cure no acata les ordres de posar les mans darrere de l'esquena, cosa que porta l'oficial a fer servir una pistola paralitzant Taser, tal com es mostra al vídeo. En aquest instant, es desencadena un forcejament entre Cure i l'oficial, amb tots dos homes agafant-se mútuament de la cara i el coll.

L'agent empra una porra per colpejar a Cure i posteriorment efectua un tret a burro amb la seva arma de servei, la qual cosa es percep clarament en el vídeo.