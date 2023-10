A mesura que les autoritats continuen responent als impactes de la tempesta, s'insta la població a prendre precaucions i mantenir-se fora de perill. EP

La tempesta Babet ha assotat implacablement el Regne Unit, deixant darrere seu una estela de destrucció que ha cobrat tres vides i ha desencadenat advertiments de "perill per a la vida". Aquesta tempesta ha comportat pluges torrencials i inundacions catastròfiques.

Amb més de 360 advertiments d'inundacions a tot Anglaterra i 133.000 persones sense electricitat, les autoritats de Suffolk i Derbyshire han declarat situacions d'emergència en resposta a l'impacte de la tempesta. A la ciutat de Chesterfield, al voltant de 400 llars s'han vist inundades, segons el diputat laborista Toby Perkins.

La tempesta Babet va començar a afectar el Regne Unit dimecres i des de llavors ha deixat un rastre de devastació al seu pas. A Aberdeenshire, s'ha iniciat una cerca urgent en resposta a un informe que indicava un home atrapat en un vehicle envoltat per aigües d'inundació. Les autoritats adverteixen que els nivells dels rius continuaran augmentant i exhorten la població a mantenir-se allunyada de "rius crescuts".

Un rar avís de "perill per a la vida" ha estat emès per a parts de l'est d'Escòcia, vigent fins a les 6 pm, fet que ha portat el Primer Ministre Humza Yousaf a advertir: "Encara no hem vist l'últim d'això". Mentrestant, més de 100 persones, incloent-hi 20 residents d'una llar de cures a Duffield, van ser rescatades a Derbyshire divendres.

MÉS DE 130.000 SENSE ELECTRICITAT

A més de les inundacions, la tempesta ha tingut un impacte significatiu en el subministrament elèctric. L'Associació de Xarxes d'Energia va informar que al voltant de 133.000 clients es van quedar sense electricitat a causa de la tempesta Babet, encara que fins dissabte al matí, el 96% ja havia estat reconnectat. Això vol dir que aproximadament 4,000 persones encara continuen sense electricitat.

Ross Easton, de l'Associació de Xarxes d'Energia, va assenyalar que la tempesta continua causant interrupcions, amb advertiments de clima sever encara en vigor. Els tècnics denergia estan realitzant reparacions de manera ràpida sempre que sigui segur fer-ho, i equips addicionals de servei al client es mantenen en contacte amb els afectats. S'insta el públic a mantenir-se allunyat de qualsevol situació perillosa, com a línies elèctriques caigudes, ia reportar aquests incidents trucant al número gratuït 105. En cas de risc per a la vida, cal marcar el número d'emergència 999.

Mentrestant, a Escòcia, la companyia elèctrica Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) ha comunicat que la tempesta Babet va deixar sense electricitat més de 33.000 clients, tot i que la gran majoria ja ha recuperat el servei elèctric.