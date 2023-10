Els bessons, Ahmed i Ava Jackson, van ser trobats sense vida a casa seva, i s'està duent a terme una investigació exhaustiva per aclarir els detalls d'aquest tràgic incident. EP

Una tràgica notícia sacseja la comunitat del comtat de Seminole, a Florida, on les autoritats investiguen un terrible succés. Divendres, el Sheriff Dennis Lemma va oferir una conferència de premsa per informar sobre el que va qualificar com a cas d'assassinat-suïcidi aïllat.

Segons el relat del xèrif, divendres al matí, agents del departament van rebre una trucada d'un testimoni que informava haver vist un automobilista aturar el vehicle al cim del pont SR-417. El testimoni va relatar que va observar una dona lliscar per la finestra del seient del passatger del seu vehicle i saltar al riu St. Johns en el que semblava un intent de suïcidi.

Quan els agents van arribar al lloc, van albirar una dona flotant a l'aigua. La ràpida resposta va incloure la col·laboració de dos pescadors propers, un dels quals va resultar ser un bomber del comtat de Seminole que es trobava fora de servei.

La víctima va ser identificada com a Catorreia Hutto, una dona de 31 anys que n'hauria fet 32 el 29 d'octubre. En un gir tràgic, es va descobrir que Hutto, mare de dos bessons de cinc anys anomenats Ahmed i Ava Jackson, havia pres una decisió devastadora.

Les autoritats, mentre investigaven la mort de Hutto, van decidir ingressar a casa seva, on van trobar els dos nens en allò que semblava un estat de son. No obstant, una inspecció més minuciosa va revelar que tots dos bessons havien mort a l'interior de la casa.

El xèrif Lemma va descriure la situació com un suïcidi per part de la mare i un possible homicidi dels dos petits, deixant la comunitat atònita. Encara que no es van trobar senyals evidents de trauma als nens, sí que es va trobar una arma de foc en una habitació de la casa, juntament amb cartutxos sense disparar a terra.

El xèrif també va assenyalar que a l'interior de l'habitatge hi havia escassetat d'aliments i mobiliari, cosa que suggereix que la família podria haver estat enfrontant dificultats financeres. Tot i això, cal destacar que la casa havia estat construïda en col·laboració amb l'organització sense fins de lucre Habitat for Humanity.

En un gir esquinçador, es va informar que l'última comunicació de Hutto va ser una trucada no resposta a la seva mare, que va assumir que la trucada provenia d'un dels nens i no va tornar la trucada.

El Departament de Nens i Famílies de Florida també es va fer present a l'escena, revelant que no havia tingut contacte previ amb Hutto ni els seus fills a la residència.

Malgrat aquest tràgic incident, ningú a la comunitat sembla haver tingut indicis que Hutto es trobés en un estat suïcida o homicida, i ningú havia sol·licitat ajuda en nom seu. La mare de Hutto, per la seva banda, va relatar a les autoritats que la seva filla havia lluitat contra la depressió al llarg de la seva vida, encara que ningú no anticipava un desenllaç tan terrible.