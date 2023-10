La líder religiosa va ser víctima d'un acte de violència despietada que va commocionar tothom. LinkedIn

En un espantós escenari que va deixar un macabre rastre de sang, el cos de Samantha Woll, de 40 anys, va ser descobert sense vida a casa seva, a Detroit. La líder de la Isaac Agree Downtown Detroit Synagogue, una sinagoga local, va ser víctima d'un acte de violència despietada que va commocionar la comunitat.

Els fets es van desencadenar quan un veí va alertar d'hora dissabte la policia de Detroit al trobar Woll estesa i inconscient a la gespa de la seva residència. Tot i els esforços per prestar ajuda, els serveis d'emergència no van aconseguir salvar-la, i la dona va ser declarada morta al lloc.

Woll es destacava a la comunitat pel seu activisme polític i la seva dedicació a la promoció de l'enteniment interreligiós. Havia fundat el Muslim-Jewish Forum of Detroit amb l'objectiu de fomentar la pau, l'harmonia i l'amistat entre les comunitats jueva i musulmana a la ciutat. La seva tasca i col·laboració amb destacats demòcrates de la regió li van valer el reconeixement com una de les "36 persones menors de 36 anys de Detroit" per The Detroit Jewish News, que la va elogiar per encarnar el valor del "tikkun olam", o guarir el món en la tradició jueva.

En el moment del seu tràgic assassinat, Woll estava involucrada en la campanya de reelecció de la política Dana Nessel, que va expressar el seu pesar a les xarxes socials. Nessel va destacar l'amabilitat i la dedicació de Woll a la seva comunitat, l'estat i el país, destacant el seu desig de construir un lloc millor per a tothom.

La també congressista Elise Slotkin va rendir homenatge a Woll a Twitter, esmentant el seu treball per a l'equip i la seva tasca a la comunitat, on buscava unir les diferents religions i aportar llum en temps de foscor.

L'alcalde de Detroit, Mike Duggan, es va unir als condols, destacant el buit que deixa la pèrdua de Woll a la comunitat. La policia encara no ha determinat un motiu per a l'assassinat, i la sinagoga va qualificar la seva mort com a "inesperada".