La nena va perdre la vida en un mortal accident automobilístic. EP

A Wisconsin, un home acusat en relació amb un tràgic accident que va cobrar la vida d?una nena de 4 anys, s?enfronta a noves acusacions per suposadament robar una creu commemorativa del lloc de l?accident.

Nathan Heitzmann, de 24 anys, ara s'enfronta a un càrrec de furt menor pel presumpte robatori de la creu. A més, els registres judicials assenyalen que també se li imputa un càrrec d'incompliment de llibertat sota fiança, considerat delicte greu.

Al maig, Heitzmann va ser acusat d'operar un vehicle sabent que la seva llicència estava suspesa, cosa que va resultar en la mort de Cordelia Kuether, una nena de 4 anys. També se li va imputar un càrrec d'homicidi vehicular en relació amb la mort de Cordelia, segons va informar TMJ4.

Heitzmann es va declarar innocent dels càrrecs greus al maig, segons el que va informar Sheboygan Press.

La investigació sobre el robatori d'una creu blanca, erigida en memòria de Cordelia i adquirida per la família, es va iniciar el 17 d'agost, com assenyala el reporti de TMJ4. En el transcurs de la investigació, la policia va conversar amb un testimoni que al·lega que Heitzmann va obrir la motxilla, on hi havia una creu blanca, i li va dir al testimoni que "la necessitava per a ell mateix", d'acord amb allò plasmat en la denúncia penal citada per FOX6.

Quan se li va preguntar sobre la creu, Heitzmann suposadament va respondre: "Estàs segur que el meu germanet no va prendre el rètol, oficial? L'altre dia em va dir que ja n'estava fart de veure'l". També s'hauria referit a la creu amb la pregunta: "¿Es va aixecar i va començar a caminar?", tal com ho recull TMJ4 al seu informe basat en la denúncia.

La notícia ha causat commoció a la comunitat, i Devon Kuether, el pare de Cordelia, va compartir el seu pesar, dient: "La vida és molt fràgil, i mai saps quan una cosa tan fràgil com això ens pot ser arrabassat". Kuether es pregunta com va poder passar aquest incident.

L'accident mortal va tenir lloc el 12 d'abril, quan una van i una camioneta, suposadament conduïda per Heitzmann, van col·lidir en una intersecció a Sheboygan.

Com a conseqüència del xoc, la van va sortir de la carretera i va atropellar un grup de vianants, com va explicar la policia en una actualització de notícies. En aquest tràgic incident, Cordelia va patir una lesió fatal i va perdre la vida. Els tres membres restants de la família de Cordelia van resultar ferits lleus i van ser traslladats a hospitals locals per rebre atenció mèdica.

El Departament de Vehicles Motoritzats va notificar a Heitzmann al març que la seva llicència estava suspesa, segons el que s'ha consignat a la denúncia.

Una audiència per revisar el cas està programada pel 22 de novembre.