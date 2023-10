El pare està detingut sense fiança i enfrontarà un judici al novembre.

Un pare de Carolina del Nord ha estat arrestat i enfronta càrrecs d'assassinat després de presumptament sacsejar el seu fill nounat fins a causar-li la mort mentre el visitava en un hospital local. Noah Benjamin Bliss, de 22 anys i resident a Angier, va ser detingut el 13 d'octubre i va ser acusat d'assassinat en primer grau i abús infantil intencional amb lesions corporals greus, segons revelen registres judicials obtinguts per PEOPLE.

La tragèdia va tenir lloc el 6 d'octubre al campus de WakeMed Health and Hospitals a Raleigh, on Bliss és acusat d'agredir i matar el seu fill de només 3 setmanes. Segons una ordre d'arrest emesa en contra, el pare presumptament "unlawfully, willfully, and feloniously did of malice aforethought kill and murder GB" (va matar i va assassinar GB il·legal, voluntàriament i feloniosament amb premeditació), tal com ho detalla el document judicial. Els detalls exactes sobre l'incident encara no han estat revelats.

La mare del nadó, Savannah Bliss, ha expressat el desig de justícia en una entrevista amb l'agència local WRAL. Segons Savannah, el 15 de setembre, ella va donar a llum els bessons Gunner i Madelyn, que van néixer prematurament a les 34 setmanes. El dia de la tragèdia, Savannah va visitar Madelyn a la Unitat de Cures Intensives Neonatals , mentre el seu marit Noah cuidava Gunner i el seu altre fill d'1 any en una habitació al WakeMed Heart Center Inn, ubicat a l'últim pis de l'hospital, on la família era mentre el nadó rebia atenció neonatal.

Durant l'absència de Savannah, es va produir un esdeveniment traumàtic on Gunner va patir una hemorràgia cerebral i edema arran d'un trauma cranial. Tot i no presentar lesions externes ni ossos trencats, el personal mèdic va informar a Savannah que la falta d'oxigen que va causar la mort del nadó es devia a aquest traumatisme. Les infermeres també van indicar a Savannah que les lesions eren indicatives que Gunner hauria estat sacsejat pel seu propi pare.

Dilluns, Gunner va ser desconnectat del suport vital, sumint Savannah en la devastació. "Confieu en el meu marit per cuidar Gunner mentre m'ocupava de la seva germana a l'UCI. Era el nen més dolç amb els ulls blaus més bonics... era el millor nadó [i] que li traguessin la vida tan aviat és tan injust ".

Noah Bliss està detingut sense dret a fiança i s'espera que comparegui davant d'un tribunal al novembre. Fins ara, no ha estat possible contactar amb el seu defensor públic per obtenir comentaris addicionals.