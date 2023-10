Foto: Instagram

L' autoproclamat gàngster britànic Dave Courtney ha estat trobat mort amb un tret al cap . Segons expliquen mitjans com The Sun, el seu cadàver va ser localitzat amb un coixí, que hauria usat perquè el so del tret no fos tan fort.

S'ha engegat una investigació sobre els fets, ja que el dia anterior al descobriment del seu cos sense vida se l'havia vist en un partit de futbol.

Més enllà de totes les seves polèmiques al Regne Unit, Courtney també va publicar 6 llibres i va fer els seus primers passos al món de la interpretació.