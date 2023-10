Shaquille McDonald / Wikipedia

Unes càmeres han capturat el moment en què un futbolista escanya la seva nòvia abans que ella es tiri pel balcó per escapar-se'n, trencant-se així els dos braços. Shaquille McDonald , jugador del Mickleover Central, li va dir a Amy Beckley, la seva noia, "et faré dormir" després de trobar-la xerrant amb un porter que coneixia.

McDonald, de 28 anys, es va abalançar sobre Amy i la va immobilitzar contra una paret pel coll al seu propi apartament. Tot seguit, l'home l'arrossega a terra durant l'assalt abans d'escanyar-la repetidament. Amy va dir que només havia estat sortint amb el presumpte abusador durant sis setmanes abans del violent atac a Birmingham aquest any.

Durant aquest temps, va dir que l'exfutbolista del Derby County i del Birmingham City "la va bombardejar amb amor" amb regals i afecte. No obstant, el 3 de març, la parella estava sortint a la nit al club nocturn Arcadian quan McDonald es va enfadar per la gelosia que va sentir.

Li va prendre el telèfon i les claus a Amy, anomenant-la "mentidera i gossa" per parlar amb un porter que coneixia per la seva feina al cos de bombers. Seguidament, McDonald va obligar Amy a pujar a un taxi. Li va mossegar la cara, la va esgarrapar i la va bufetejar de camí cap a casa.

Quan van tornar a l'apartament, McDonald va continuar enganxant Amy, agafant-la pel coll mentre l'atac s'intensificava. En el testimoni de la noia a Birmingham Live , va comentar: "Després va sortir, va agafar el meu telèfon, em va agafar pel coll i em va arrossegar fins a l'apartament. Em va estavellar el cap contra una paret de formigó. Va ser llavors quan vaig caure a terra".

A continuació, va tirar la noia sobre un llit i la va escanyar fins al punt de perdre el coneixement. El futbolista va parar i va tornar a escanyar-la durant més estona mentre cridava: "Et posaré a dormir, no hi ha res que puguis fer sobre això".

Amy va explicar que l'home va cridar el nom del fill. cosa que el va fer aixecar-se i córrer. Aterrida que el pogués matar, es va tirar des del balcó i va aterrar a la terrassa d'un veí de baix, que la va ajudar posteriorment.

Després el McDonald va intentar fugir de la policia, segons van explicar al Tribunal de la Corona de Birmingham, on Amy va explicar que es va fracturar dos colzes i va tenir lesions facials i lesions als braços i les cames. McDonald va ser sentenciat a dos anys i vuit mesos de presó el 20 d'octubre després d'admetre haver patit danys corporals reals i haver estat escanyat.