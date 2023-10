Imatge de fitxer d'un cotxe

Un nen de vuit anys ha mort després de caure del sostre del cotxe en el moment que la seva germana, que conduïa en aquell moment, va xocar contra un altre vehicle. Enashia Futrell, de 18 anys, ha estat arrestada i acusada de la mort del seu germà.

Futrell va afirmar que no sabia que el seu germà havia pujat al sostre del Ford que conduïa i que tenia totes les finestres obertes. No obstant, a les imatges capturades per la seguretat d'uns apartaments del costat, es veuen dos nens penjant de les finestres de la camioneta sense estar cordats amb els cinturons de seguretat. Un dels nens era al seient del copilot davanter i l'altre al seient del darrere.

El nen a la part del darrere va sortir i va pujar al sostre del vehicle mentre Futrell conduïa per sobre del límit de velocitat de 10 mph a l'estacionament del complex a Hampton (Virgínia).

Les càmeres de seguretat van mostrar el nen al sostre del vehicle durant uns 300 metres i després caient a terra. Els policies van trobar el nen inconscient el 2 d'octubre passat, passades les 17 hores. Va ser traslladat amb avió a un hospital proper amb ferides greus, però va morir al cap de dos dies.

Futrell va admetre haver excedit la velocitat màxima i distreure's mentre conduïa. Va ser arrestada dissabte i acusada d'homicidi involuntari i posar en perill un nen, segons la Divisió de Policia de Hampton. La fiança de Futrell s'ha fixat en 10.000 dòlars i té prohibit conduir un vehicle.