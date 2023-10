Un turista va morir i tres més van resultar ferits després que una passarel · la de vidre es trenqués a Indonèsia. Va passar al pont Geong, de 10 metres d'altura, al voltant de les 10 del matí de dimecres.

Moment en què es va trencar la passarel·la - FACEBOOK

Els 11 turistes eren tots de Cilacep, Java Central. Dos van caure a través del vidre i un va ser declarat mort més tard.

Dos més també van caure, però van aconseguir agafar-se a uns ressorts metàl·lics i els van ajudar a baixar.

La policia investiga l'accident i ha establert una escena del crim per acusacions que l'administració de l'atracció va passar per alt les queixes sobre la seva seguretat.

Segons els mitjans locals, Ekop Purnomo, president de la Cooperativa de Boscos de Pins Limpakuwus on està ubicat el pont, es va comunicar amb el gerent de The Geong a l'abril quan es va inaugurar l'atracció, sol·licitant una avaluació de seguretat, però no va assistir a la reunió per revisar les normes i al seu lloc va enviar un representant.