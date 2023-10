Creuer Iona / Wikipedia Commons

El creuer Iona de P&O estava a punt de salpar quan la bateria d?un scooter de mobilitat d?un passatger va provocar un incendi al?àrea central del centre, cosa que va acabar desembocant en l?evacuació dels passatgers .

Les imatges preses dissabte a la tarda a bord del creuer Iona de P&O mostren persones evacuant l'atri del vaixell, que acull les àrees de menjador. L'incident va passar mentre el vaixell encara estava atracat a Southampton, i l'incendi va ser extingit pels sistemes de detecció a bord, segons va afirmar un portaveu.



Tres dies més tard, el creuer es va involucrar en les operacions de recerca dels membres de la tripulació desapareguts del vaixell de càrrega Verity, que s'havia enfonsat després de xocar al Mar del Nord. La col·lisió va resultar en una víctima mortal i el rescat de dues persones de l'aigua, encara que a l'hora de suspendre la recerca, quatre seguien desaparegudes.

Un passatger a bord de l'Iona va explicar a Mirror que l'evacuació es va fer al voltant de les 17.00 hores. El passatger va explicar: "L'incendi va ser una bateria de liti d'un scooter de mobilitat. L'atri va haver de ser evacuat i la tripulació va treballar de valent perquè tot tornés a la normalitat. La bateria es va deixar a Southampton. Era més fum que un incendi ".

El portaveu de P&O va dir: "Hi va haver un incendi a l'atri d'Iona que va ser causat per una bateria de liti en un scooter de mobilitat. Afortunadament, els nostres sistemes de detecció d'incendis ho van extingir ràpidament". S'entén que l'incident no va endarrerir gaire la partida del vaixell i, després de passar un dia al mar, va atracar durant un temps a Hamburg (Alemanya), on va col·laborar en les tasques de rescat.