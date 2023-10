La troballa del cos a prop d'una estació de reciclatge posa fi a un període de por i tensió a la regió. EP

L'agència Associated Press informa que el sospitós en l'assassinat de 18 persones i la ferida de 13 més en dos tirotejos massius a Maine ha estat trobat mort. Les autoritats havien emès ordres d'arrest per múltiples càrrecs d'assassinat i havien llançat una recerca intensa per trobar el seu parador.

Robert Card, l'home buscat en relació amb els tirotejos al bar i grill Schemengees i al centre de bitlles Just-In-Time Recreation a Lewiston, es creu que va morir a causa d'una ferida de bala autoinfligida, segons un funcionari de les forces de l'ordre citat per l'Associated Press.

El cos de Card va ser trobat en un bosc a prop de la localitat de Lisbon, a prop d'un centre de reciclatge on recentment havia perdut la feina, segons informació de CNN que cita una font de les forces de l'ordre.

En una conferència de premsa tarda divendres a la nit, la governadora de Maine, Janet Mills, va expressar un sentiment d'alleujament. "Respiro alleujada al saber que Robert Card ja no representa una amenaça per a ningú", va afirmar Mills. "Aquesta nit, la ciutat de Lewiston i l'estat de Maine poden començar a avançar en el llarg procés de curació".

El comissionat de seguretat pública, Michael Sauschuck, va confirmar que el cos de Card va ser trobat al voltant de les 7:45 pm hora local al llarg de les ribes del riu Androscoggin.

Bill David, a la intersecció cap a l'estació de residus, va comentar: "La comunitat pot començar a curar-se ara. Lewiston es recuperarà i les famílies poden començar el seu procés de dol".

El lloc on es va trobar Card amb una ferida de bala autoinfligida, darrere d'un contenidor d'escombraries, ja havia estat registrat un dia abans. Es troba a menys d?una milla d?on Card havia deixat el seu automòbil dimecres a la nit.

Robert Card, que tenia antecedents de malaltia mental, havia estat descrit per la policia com a "armat i perillós".

El vehicle de Card havia estat trobat poc abans de dimecres a la mitjanit a Lisbon, a unes vuit milles dels llocs dels homicidis. Les autoritats havien instat els residents de les dues ciutats i àrees circumdants a refugiar-se al seu lloc, mentre continuava una extensa recerca del sospitós que va involucrar centenars d'agents de les forces de l'ordre.

Elizabeth Bean, de 18 anys, va compartir la seva experiència durant l'operatiu: "Ha estat una de les coses més aterridores que he hagut de viure. La meva família i jo només vam sortir de casa una vegada per comprar queviures. No volíem arriscar-nos. Ha estat realment trist".

A més de l'operatiu de cerca, es va centrar l'atenció a la història de salut mental de Card. Es va saber que la policia ho havia portat per a una avaluació després que els militars expressessin preocupació pel seu comportament erràtic a mitjans de juliol, segons un funcionari dels Estats Units citat per l'Associated Press.

El funcionari va explicar que els comandants del 3r Batalló, 304è Regiment d'Infanteria de la Reserva de l'Exèrcit es van preocupar a mitjans de juliol que Card estava actuant de manera erràtica mentre la unitat estava entrenant a l'Acadèmia Militar de West Point a Nova York.

Els comandants militars van expressar preocupació per la seguretat de Card i van sol·licitar la intervenció de la policia. La policia estatal de Nova York va portar Card a l'hospital comunitari Keller de l'exèrcit a West Point per avaluar-lo, segons el funcionari.

Per tal de buscar el sospitós, Sauschuck va anunciar que les restriccions de caça que s'havien implementat van quedar aixecades.

Noah Caron, de 17 anys, va compartir el seu alleujament i esperança per a la comunitat de Lewiston: "Ara podem començar el procés de dol. Va ser reconfortant veure com la comunitat es va unir i va mantenir tothom a prop".

El cap de policia de Lisbon, Ryan McGee, va expressar un missatge d'unitat: "Tenim una gran comunitat i ens mantindrem units".

Una dona que es va identificar com a Monica, amb un camió del seu marit inaccessible a prop de l'estació de residus, va expressar el seu sentiment: "Ha estat un període fosc i aterridor. Ara la llum pot començar a tornar".